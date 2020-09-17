ضبط سائق وملاحقة عاطل سرقا مواطنا بالإكراه في طوخ

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على سائق وتكثف الجهود لضبط "عاطل" قاما بالسطو على أحد الأشخاص ليلًا أثناء سيره بدراجته النارية وتعديا عليه بآلة حادة واستوليا على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من أحد الأشخاص بأنه أثناء قيادته دراجة نارية بدائرة المركز توقف لإجراء مكالمة هاتفية وأثناء ذلك فوجئ بتعدي مجهول عليه بالضرب فأصابه بجرح سطحي بالجبهة وقام بخطف حقيبة منه بداخلها مبلغ 1200 جنيه ومتعلقاته الشخصية وفر هاربا.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل وسائق".

وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز من ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرر أنه أثناء استقلالهما سيارة أجرة "يعمل عليها كسائق" وسيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجني عليه أثناء توقفه بجانب الطريق فتوقف بالسيارة وتعدى المتهم الهارب بالضرب على المجني عليه فأحدث ما به من إصابات واستولى منه على الحقيبة واستقلا السيارة وهربا وأرشد عن المستولي عليها والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه وكلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.