الزراعة: تنفيذ 25 مدرسة حقلية في 12 محافظة خلال أسبوع

صرح الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، بأنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين في الحقول ‏ لإمدادهم بأهم التوصيات الفنية في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني ، فقد تم خلال هذا الأسبوع ابتداء من ١٣-١٧ /٢٠٢٠/٩ عقد (25) مدرسة حقلية في 12 محافظة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعليم الشافعي، منسق عام المدارس الحقلية، إنه تم تنفيذ 4 مدارس في مجال الإنتاج الحيواني بمحافظات دمياط والمنوفية والشرقية والغربية، و5 مدارس في محصول الأرز بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية،و6 مدارس في محصول الذرة الشامية بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والجيزة وبني سويف وأسيوط، و7 مدارس في محصول القطن بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف وأسيوط، و2 مدرسة لمحصول الذرة الرفيعة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومدرسة لمحصول الطماطم بمحافظة بني سويف.