تفاصيل معركة الـ20 ساعة للفوز بـ"نمبر وان" في ماراثون النواب بالدقهلية

خاض الراغبون في الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية معركة من نوع خاص، وهي الصراع على الأسبقية للفوز بالأرقام الأولى في كشوف الترشح، ما دفع بعض المرشحين وأنصارهم لقضاء أكثر من 20 ساعة أمام محكمة المنصورة، انتظارًا لفتح باب الترشح ليكون لهم الأسبقية في تقديم أوراقهم.

ونشر المرشحون أنصارهم حول المحكمة، وراقبوا المترددين عليها، حتى لا يتسلل أحد إلى داخل المحكمة ويكون له الأولوية في التقديم.

وسيطر على الجميع الرغبة في الحصول علي رقم "1"، حتى لا يستأثر به مرشحو حزب مستقبل وطن، والذين رتبوا أنفسهم بتقديم وكيل عنهم بكل دائرة انتخابية.

وقال أحد أنصار المرشحين، "صلينا عصر الأربعاء وحضرنا إلى المحكمة، ونمنا في الحديقة المحيطة بها ننتظر فتح باب الترشح، فكان المرشح في الطابور بينما نراقب نحن الحضور، حتى حصل مرشحنا على رقم " 1" في قائمة المرشحين بالفردي، وأخذه من مرشحي حزب مستقبل وطن".

وأضاف أن ما فعله مرشحه اليوم يعد انتصارًا كبيرًا يدفعه إلى أن يكمل المعركة، مضيفًا "كلنا أمل في نجاحه".

وقال أحد الشباب، "جئت مع ابن عمي لتقديم أوراق ترشحه، وجلسنا في حديقة المحكمة ننتظر فتح باب الترشح، ومع الساعة 9 صباحًا بدأت المشاجرات بين أنصار المرشحين، وتدخلت قوات الأمن المركز لفض الاشتباك فيما بينهم".

فيما ذكر أحد الراغبين في الترشح، "جئت لتقديم أوراقي، ولما وجدت ألأمر هكذا ابتعدت عن الزحام، ولن أتقدم اليوم، وسأحضر في يوم آخر".

وطالب بمنع تكرار هذا الزحام، وأن يتم استخدام نفس البرنامج الإلكتروني للكشف الطبي في تقديم أوراق الترشح، بحيث يكون لكل مرشح توقيت محدد ويوم محدد حسب أولوية التقديم علي البرنامج الإلكتروني، قائلًا "أن تترك الأمور بهذا الزحام في ظل وجود فيروس كورونا فهذا أمر خاطئ تمامًا".

ونظمت مديرية أمن الدقهلية دخول الراغبين في الترشح، ووضعت بوابات إلكترونية للكشف على المعادن، وتأكدت من شخصية الداخلين إلى داخل السياج الحديدي الذي وضعته.

وحددت مديرية الأمن لكل دائرة انتخابية مسار محدد ومكتوب عليه اسم الدائرة، إلا أنه بمجرد فتح باب الترشيح تدافع المرشحون نحو اللجنة، ودفعوا جنود الأمن المركزي، ووقعت مشاجرات ومشاحنات فيما بينهم علي أولوية الدخول، وأصيب كبار السن منهم بإرهاق شديد.

يذكر أن محافظة الدقهلية، مخصص لها 21 مقعدًا في مجلس النواب بالمقاعد الفردية، في 10 دوائر انتخابية.