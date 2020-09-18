حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص محبي علم الفلك على متابعة الحظ اليومي الخاص بهم، من خلال حظك اليوم، لتوقع ما سيحدث في يومه، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وعطارد بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك مما يبعدك عمن تحب.

ومن أبرز مشاهير الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الفلك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالزملاء والأصحاب نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتراعي مشاعر المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقاتا ممتعة وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بأجواء حلوة وعلاقات موفقة ومتوافقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بتجنب الأضواء وعليك بتوخي الحذر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزل الحظ يدفعانك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.