حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتسم بالعند ومن الصعب تغيير شخصيته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.