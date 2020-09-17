أم وابنتها يستكملان أوراق ترشحهما لـ"النواب" ببورسعيد: نلبي دعوة السيسي

تقدمت أم وابنتها بأرواق ترشحهما لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، وذلك عن قائمة "تحيا مصر" لشرق الدلتا.

وأوضحت شيماء رشاد مرشحة "تحيا مصر"، أنها تخوض الانتخابات عن القائمة لقطاع شرق الدلتا، بينما تخوض أمها عبير صلاح عن القائمة بنظام الاحتياطي، مشيرة إلى أنه في حال عدم قبول اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراقها، فإن أمها ستتقدم لخوض الانتخابات بدلًا منها.

وقالت مرشحة قائمة "تحيا مصر"، إن الهدف من خوضها هي وأمها للانتخابات البرلمانية هو تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت.

وأضافت أن عهد السيسي شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لمتكن تحلم بها من قبل، منها زيادة المقاعد المخصصة لها في مجلس الشيوخ، أو التمثيل في الحكومة، أو الهيئات السياسية.

وأكدت أهمية مشاركة المرأة في أي استحقاق انتخابي، لأن وجودها في الشارع لا يقل أهمية عن الرجل، مشيرة إلى انه بحكم عملها في الإعلام ساعدت على حل عدد من المشكلات، منها توصيل المياه لقرى الجنوب، ونقل مشكلات خاصة بالاسكان والتجارة إلى التنفيذيين بالمحافظة لحلها.

وقالت عبير صلاح مرشحة قائمة "تحيا مصر"، أنها رشحت نفسها لدعم المرأة المصرية، وأولهن ابنتها، وطالبت الشارع البورسعيدي بصفة خاصة والمصري بصفة عامة بدعم المرأة المصرية التى تثبت على مدار التاريخ أنها خير داعمة لوطنها.