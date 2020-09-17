124 مرشحا محتملا لـ"النواب" في اليوم الأول بالإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، اليوم، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 في اليوم الأول بلغ 124 مرشحًا محتملًا.

وأضاف "المشد" أن اللجنة استقبلت 45 طلبًا لخوض الانتخابات في دائرة المنتزه أول، و12 في دائرة سيدي جابر، و24 في دائرة الرمل أول، و19 في دائرة محرم بك، و3 في دائرة العطارين، و21 في دائرة الدخيلة.

وأكد أن المحكمة بدأت منذ الساعات الأولى للصباح في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتًا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر فتح باب حتى 23 سبتمبر الجاري.