توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا وتوقعات بأمطار رعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، والرياح نشطة مع شبورة مائية صباحًا ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الجمعة 18 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارى العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29

السبت 19 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

الواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29

الأحد 20 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29