215 طلب ترشح لـ"النواب" في اليوم الأول بالدقهلية

استقبلت اللجان المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، اليوم، 215 طلبًا من راغبي الترشح علي المقاعد الفردية على مستوى 10 دوائر انتخابية بالمحافظة.

وتسلم المرشحون عقب تسليم أوراقهم رموزهم الانتخابية، والرقم المسلسل في الكشوف الابتدائية للمرشحين.

وشهدت منطقة محكمة المنصورة الابتدائية، اليوم، زحامًا شديدًا من راغبي الترشح لمجلس النواب ومؤيديهم وأنصارهم، وقضوا أكثر من 20 ساعة بمحيط المحكمة للحصول علي "رقم 1" في كشوف المرشحين.

ونظمت مديرية أمن الدقهلية دخول الراغبين في الترشيح، ووضعت بوابات إلكترونية للكشف علي المعادن، وتأكدت من شخصية الداخلين إلى داخل السياج الحديدي الذي وضعته.

وحددت مديرية الأمن لكل دائرة انتخابية مسار محدد مكتوب عليه اسم الدائرة، إلا أنه بمجرد فتح باب الترشح تدافع المرشحون نحو اللجنة، ودفعوا جنود الأمن المركزي، ووقعت مشاجرات ومشاحنات فيما بينهم علي أولوية الدخول، وأصيب كبار السن منهم بإرهاق شديد.

يُذكر أن محافظة الدقهلية، مخصص لها 21 مقعدًا في مجلس النواب بالمقاعد الفردية، في 10 دوائر انتخابية، وأجري الكشف الطبي حتى أمس على 367 راغبًا في الترشح.