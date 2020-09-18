مصاريف وضوابط وشروط القبول بالجامعات المصرية اليابانية

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إنّ الجامعة المصرية اليابانية تجربة إنسانية كاملة، بداية من الحلم والفكرة والتخطيط والإنشاء، وصولًا إلى ذروة تفاعل الأحداث وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

وتستعرض "الوطن"، ضوابط القبول بكلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية، ورسوم التقديم، وفقا لما أعلنته الجامعة، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الضوابط العامة للقبول بكلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية

ـ يشترط في المتقدمين من حاملي الجنسية المصرية إكمال مرحلة التعليم الثانوي (الحصول على الثانوية العامة المصرية – قسم الرياضيات، أو ما يعادلها كالدبلومة الأمريكية، IGCSE).

ـ يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 21 عاما في تاريخ 1 سبتمبر 2020، وعلى المتقدمين الذكور تقديم ما يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

ـ يجب على المتقدمين من الخارج الحصول على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.

ـ ينبغي على المتقدمين الحاصلين على الشهادات الأجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر (12) عامًا دراسيًّا (شهادات التسلسل الدراسي: 6 سنوات ابتدائي، 3سنوات إعدادي، 3سنوات ثانوي) طبقاً لقواعد المجلس الاعلى للجامعات.

ـ على المقبولين الحاصلين على شهادات أجنبية اجتياز امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، قبل أو بعد قبوله بالجامعة.

يشترط في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة)

1ـ يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الرابط التالي: https://ejust.edu.eg/adm-ent-exam-ug-foe-ar/

2ـ يتم الإعفاء من أداء امتحان اللغة الانجليزية للمتقدمين الحاصلين على شهادة TOEFL IBT Score 60 أو IELTS score 6 (تكون الشهادة سارية لمدة عاميين من تاريخ انعقاد الاختبار.

3ـ في حالة عدم اجتياز أي من المتقدمين اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يمكن أن ينضم الطالب إلى الجامعة بصفة مؤقتة (طالب القبول المشروط) لمدة عام دراسي واحد شريطة أن يجتاز الاختبار خلال هذا العام، وإلا سيتم إنهاء تسجيله.

4ـ یجب على طالب القبول المشروط تسجيل إحدى عشر ساعة دراسية معتمدة وفقاً للجدول الأكاديمي للجامعة بالإضافة الى التسجيل في دورة اللغة الانجليزية المكثفة.

5ـ ينبغي على المتقدمين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) من الخارج تقديم صورة إقامة الطالب وولى الأمر من الدولة محل الحصول على الشهادة.

6ـ تقبل الجامعة المتقدمين من الحاصلين على الشهادات التالية:

شهادة الثانوية العامة قسم علمي رياضة.

مدارس المتفوقين قسم علمي رياضة

شهادة الثانوية العامة التوجيهية من الدول العربية الآخرى، قسم علمي.

شهادة الثانوية الأزهرية قسم علمي.

المدارس البريطانية.

شهادة الدبلومة الأمريكية.

الدبلومة الكندية من المدارس داخل مصر.

الدبلومة الكندية من المدارس الدولية في كندا فيما عادا مقاطعة كيوبك.

شهادة الثانوية الفرنسية.

شهادة الثانوية الألمانية.

شهادة البكالوريا الدولية.

رسوم التقديم بالجامعة المصرية اليابانية

ـ على المتقدم سداد رسوم التقديم وهى 500 جنيه مصري (غير قابلة للاسترداد) من خلال إحدى الطرق التالية:

ـ إيداع نقدي بالبريد المصري، اسم الحساب: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، رقم الحساب:0454812000001818

ـ يمكن للمتقدمين طباعة حافظة المصاريف المدرجة بحساب الطالب على الموقع الإلكتروني والتوجه للدفع تقديا بالقسم المالي بمقر الجامعة بمدينة برج العرب.

الدفع عن طريق خدمة فورى:

على الطالب اختيار طريقة الدفع الخاصة بخدمة فورى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني للجامعة وسوف يظهر له الكود المخصص للاستخدام أثناء الدفع بخدمة فورى.

ـ عند استخدام أي من الطرق السابقة للدفع على المتقدم ارفاق صورة ايصال السداد مع استمارة التقديم.

الرسوم الدراسية لكلية الهندسة

ـ الرسوم الدراسية السنوية لكلية الهندسة لحاملي الجنسية المصرية هي 80000 جنيه مصري (ثمانون ألف جنية مصري) سنويا، ويتم سدادها على دفعتين متساويتن للفصل الدراسي الواحد.

ـ الرسوم الدراسية السنوية لكلية الهندسة لغير حاملي الجنسية المصرية هي 15000 دولار(خمسة عشر ألف دولار أمريكي) ويتم دفعهم على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد.

ـ السكن في المدينة الجامعية في غرف مفردة مع تقديم ثلاث وجبات نظير مبلغ عشرين ألف جنيه مصري للعام الجامعي الواحد، وبناء على رغبة الطالب.

ـ الرسوم الدراسية لا تشمل مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية.

ـ تتوفر عدد من المنح للرسوم الدراسية طبقاً لسياسة الجامعة للمنح والدعم المالي.