سلوى عثمان: "دوري في مسلسل البرنس مجاش على البال ولا الخاطر"

كشفت الفنانة سلوى عثمان، العديد من أسرارها الفنية وحياتها الشخصية، وقصة زواجها، مشيرة إلى أن دورها في مسلسل البرنس "مجاش على البال ولا على الخاطر"، على حد قولها، موضحة أن مسلسل البرنس عمل لها نقلة كبيرة، رغم عملها في التمثيل منذ 35 عامًا.

وقالت عثمان، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنها شاركت في العديد من الأعمال الصعيدية، وتعلمت اتقان اللهجة الصعيدية، رغم صعوبتها عليها.

وعن زواجها من أسامة أبو باشا، قالت: "تعرفنا على بعض منذ 20 عامًا، وتزوجنا منذ 12 عامًا.. وعرض عليا الزواج فوافقت على الفور.. وأرى أن التفاهم أقوى من الحب، حيث يجعل العلاقة الزوجية أكثر تماسكًا"، مستطردة: "زوجي طباخ ماهر".

وتدخل الفنانة سلوى عثمان سجن النسا في مسلسل "لؤلؤ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر في أولى بطولاتها المطلقة، بسبب كثير من المواقف الصعبة التي تمر بها سلوى عثمان بعد إنجاب طفلتها بطلة العمل.

حيث تجسد شخصية والدة مي عمر، وتتعرض لظروف تكشف عنها الأحداث ويظهر قدر الله معهم في نهاية الأحداث، والعمل تدور أحداثه فى إطار إجتماعى.