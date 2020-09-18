الوزراء: تحسن حالة الطفلة ضحية الضابط المفصول وستخرج من المستشفى قريبا

قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إن حالة الطفلة "أمنية"، التي تعرضت للتعذيب على يد ضابط مفصول، تحسنت كثيرا، والفضل لفريق التجميل بمستشفى جامعة طنطا، ويأتينا كل أسبوع تقرير عن حالتها على مدار الشهر السابق، وكان تقرير الأمس مبهجا جدا وجميعنا سعداء بالحالة التي وصلت إليها الطفلة.

وأضاف "المصرى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن حالة الطفلة "أمنية" شهدت نسبة تحسن كبيرة وخلال أيام ستخرج من المستشفى.

وأشار إلى أن هناك فريقا من الطب النفسى يتابع الحالة أيضا بمستشفى جامعة طنطا من أول لحظة من دخولها المستشفى وقبل أن تخرج من المستشفى ستكون عادت لحالتها الطبيعية.