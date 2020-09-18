الري: إزالة 280663 مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (280,663) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة (629) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الحالي.

وقام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ (111) إزالة، فيما قام القطاع بتنفيذ (287) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (100) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع قام بتنفيذ عدد 111 إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري شملت إزالة واحدة بمحافظة الجيزة و(4) بمحافظة الغربية و(2) بمحافظة المنوفية و(29) بمحافظة البحيرة و(9) بمحافظة المنيا و(11) بمحافظة أسيوط و(10) بمحافظة سوهاج و(22) بمحافظة قنا و ( 23) بمحافظة الأقصر ليكون إجمالي الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56173) حالة تعدي.

وأفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (287) مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر شملت (81) إزالة بمحافظة الغربية و(10) إزالات بمحافظة القليوبية و(91) إزالة بمحافظة المنوفية و(3) إزالات بمحافظة دمياط و(25) إزالة بمحافظة الاسكندرية وحالتي إزالة بمحافظة الدقهلية و(8) إزالات بمحافظة البحيرة و(8) إزالات بمحافظة الجيزة و(3) إزالات بمحافظة أسيوط و(17) إزالة بمحافظة سوهاج وحالة إزالة بمحافظة أسوان و(38) إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (146762 ) إزالة.

وأفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في الوجهين البحرى والقبلى بلغت (100) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد (4) محافظات وتضمنت تنفيذ ( 92) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية ( 29 ) إزالة - الدقهلية ( 60 ) إزالة بمحافظة القليوبية (3 ) إزالات، بالإضافة لتنفيذ ( 8 ) إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط (8) إزالات، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 (77728) إزالة.

وتنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ كافة الإزالات، والتصدي لجميع أشكال التعديات في مهدها على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.