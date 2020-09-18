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مطار القاهرة يستقبل اليوم 157 رحلة تقل 18744 مسافرا من دول العالم

كتب:

أيمن حمزة
11:04 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 يوجة الركاب لصالات السفر

الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 يوجة الركاب لصالات السفر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 80 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9215 راكبا، ويغادر المطار 77 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 9529 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أنها ستسير اليوم الجمعة 41 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى بيروت وبغداد ولندن والرياض ولارناكا واثينا وميلانو وباريس ونيويورك وأمستردام وفرانكفورت وكوبنهاجن وجوبا وبودابست والبحرين وروما وبكين وأربيل ونيروبي والشارقة والخرطوم والمدينة المنورة، و3  رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، واسطنبول و 6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب من جنسيات مختلفة.

 

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