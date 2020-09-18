حبس شابين خطفا مهندسا بالخطأ بسبب تقارير هندسية لعقار مخالف

قررت النيابة العامة حبس شابين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خطف مهندس انتقاما منه، اعتقادا منهما أنه تسبب في حبس صديق لهما عن طريق تقديم تقرير السلامة الإنشائية لعقار مخالف.

وتبين أن المتهم الرئيسي تتبع خط سير المجني عليه واختطفه داخل سيارة ملاكي فى محاولة لتهديده وتغيير التقرير، وعقب خطفه اكتشف أن الضحية ليس هو المهندس المطلوب.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، إخطارا يفيد أثناء وجود ضابط بكمين مروري بمدينة نصر سمع صوت استغاثة من شاب داخل سيارة، وبفحصها جرى ضبط شخصين (موظف بشركة مقاولات - عاطل) أثناء استقلالهما سيارة ملاكي - ملك وقيادة الموظف، وبصحبتهما (مهندس مدني - مقيم بالقليوبية) مصاب بجروح بالوجه، وبسؤاله قرر قيام المتهمين باختطافه أثناء تواجده بدائرة القسم، واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، وتعدا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، ولا يعلم سبب قيامهما بخطفه.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة اعتقاداً منهما بقيامه بتحرير تقرير سلامة هندسية وإنشائية "مزور"، ضد أحد أصدقائهما والمحجوز بأحد أقسام الشرطة، مما أثار حفيظتهما فخططا لاختطافه، وأنهما كانا في سبيلهما لتسليمه لقسم الشرطة المشار إليه.