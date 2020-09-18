رئيس التحرير

محمود مسلم

إقبال ضعيف من المرشحين في ثاني أيام باب الترشح بجنوب الجيزة

كتب:

حسام حربي
11:13 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت محكمة جنوب الجيزة، إقبالاً ضعيفًا من قبل المتقدمين بأوراق ترشحهم للإنتخابات البرلمانية، مع بداية ثاني أيام فتح باب الترشح، وسط تواجد أمني مكثف، ووسط إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

اقرأ المزيد:

نجل ترامب يوافق على الخضوع للاستجواب بعد الانتخابات

مرشحو النواب وأنصارهم يتابعون "الانتخابات" من المقاهي بالبحر الأحمر

زحام أمام لجنة الانتخابات في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح بالشرقية

مرشحو مجلس النواب بالسويس يتقدمون للجنة الانتخابات