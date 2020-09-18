إقبال ضعيف من المرشحين في ثاني أيام باب الترشح بجنوب الجيزة

شهدت محكمة جنوب الجيزة، إقبالاً ضعيفًا من قبل المتقدمين بأوراق ترشحهم للإنتخابات البرلمانية، مع بداية ثاني أيام فتح باب الترشح، وسط تواجد أمني مكثف، ووسط إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.