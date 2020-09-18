فيلم "زنزانة 7" يحقق 584 ألف جنيه في يومين

حقق فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، 334 ألفا و479 جنيها، أمس، ليبلغ إجمالي إيراداته 583.691 ألف جنيه منذ طرحه، أمس الأول، بدور العرض السينمائي، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة، وذلك من خلال شخصية "منصور العايق"، ويجسد دورها الفنان نضال الشافعي، الذي يحب راقصة تدعي "شجن"، وتؤدي دورها الفنانة منة فضالي، فيما يرتبط بعلاقة صداقة مع "حربي الكومي"، ويؤدي دوره الفنان أحمد زاهر، حيث يقومان بعدد من الأعمال الإجرامية، وتتوالي الأحداث.

وشارك أبطال الفيلم الجمهور في مشاهدته بسينما مول مصر وسيتي ستارز، ومن المقرر سفرهم إلى الإسكندرية للتعرف على رد فعل الناس إزاء فيلمهم الجديد، ويشارك في بطولة الفيلم عبير صبري، مايا نصري، مدحت تيخة، من تأليف حسام موسي.