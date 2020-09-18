عاجل.. تشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات لتحقيق سيولة مرورية بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون رقم 150/2020، في اطار المجهودات التي تنفذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات، والحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك، وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وقال المحافظ إن اللجنة ستختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة، مشيرا إلى أنه سيجرى إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018 مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.

وضمت اختصاصات اللجنة تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

وأكد المحافظ تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتخفيض انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تكون اللجنة برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وبعضوية ممثل عن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز مشروع النقل الجماعي ممثلين عن مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، وعن الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن السياسات التي تنتهجها المحافظة للقضاء على الازدحام المروري والانتظار العشوائي بالشوارع، وإعادة الانضباط للشارع حيث جرى إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخراسانية والتي يستخدمها البعض لحجز أماكن انتظار للمركبات.