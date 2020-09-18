الإعلام الأمني بالعراق: انفجار قاعدة سبايكر نتيجة سوء التخزين

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم، داخل قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين كان نتيجة سوء التخزين.

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن مخزنا للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع في قاعدة الشهيد ماجد التميمي سبايكر انفجر اليوم"، مضيفة: "أنه بحسب قيادة عمليات صلاح الدين تبين أن سبب الانفجار كان سوء التخزين".

كان مصدر أمني صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته وقع داخل بناية متروكة تحتوي على مخلفات حربية في قاعدة سبايكر، وتضم قاعدة سبايكر العراقية جنودا أمريكيين وشهدت منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مجموعة من الاستهدافات بصواريخ.