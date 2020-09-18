سامو زين يعود بـ"اللغز" بعد 14 عاما من الغياب عن السينما

كشف الفنان سامو زين عن مشاركته في فيلم جديد يحمل اسم "اللغز"، تمهيدًا لطرحه في دور العرض في موسم 2021.

ونشر سامو زين صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو في كواليس تصوير الفيلم، وتعليقه قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله في سينما 2021، اللغز.

وأشار سامو زين، إلى أن فيلم "اللغز"، اسم مؤقت حتى الآن.

كان للفنان سامو زين تجربة سينمائية وحيدة، عام 2006 من خلال فيلم "90 دقيقة"، تأليف وليد فاروق، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة زينة، غادة عبدالرازق، نهال عنبر، حجاج عبدالعظيم، أحمد هارون.

وأطلق المطرب السوري ساموزين أغنيته الجديدة "صو صو" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية من كلمات سامو مع أسامة عبدالهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبدالهادي، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.

وتقول كلمات الأغنية "عصفور فرحان يصوصو.. قطة تلعب تنو نو غني وفرفش وصحصح يلا نعيش الحياة".

وتأتي الأغنية بعد أسابيع من النجاح الكبير، الذي حققته أغنية سامو الأخيرة "حب حب " في منطقة الخليج. وتصدرت أغنية الفنان السوري سامو زين الجديدة "حب حب"، قوائم المشاهدة والاستماع عبر تطبيق "أنغامي".

الأغنية من كلمات قصي باسل، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وميكساج وماستر عبده سادو. وجاءت الأغنية في المركز الأول داخل مصر وسوريا والكويت والسعودية.