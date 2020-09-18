بعد لجنة المحافظة لتنظيم السيارات.. تعرف على أحياء الجيزة الأكثر ازدحاما

قررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات وللحد من الاختناقات المرورية الناتجه عن ذلك وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وستختص اللجنة بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

وترصد "الوطن" أهم المناطق والشوارع التابعة للأحياء الأكثر ازدحاما والمقرر تنظيم انتظار المركبات بها.

حي جنوب الجيزة:

هو الحي الأقدم في مدينة الجيزة وتقع فيه منطقة الجيزة الممتدة من ساحل الغلال أو شارع البحر الأعظم وحتى ميدان الجيزة ويضم:

منطقة الجيزة

وأهم شوارعها شارع البحر الأعظم وشارع النيل وشارع مراد وشارع المحطة وبها محطة قطار محافظة الجيزة التي تعد أولى بوابات خط الصعيد

من أهم ميادينها ميدان الجيزة الذي يعد من أكثر مناطق الجيزة ازدحاما وهو المعبر إلى حي الهرم من جهة وحي الدقي والمهندسين وإمبابة من جهة أخرى.

منطقة المنيب

وتسمى بوابة الصعيد حيث يبدأ عندها طريق الصعيد وتعد من أكبر مناطق حي جنوب الجيزة وأكثرها ازدحاما واستقبالا للمهاجرين من أرياف مصر إلى القاهرة وأهم شوارعها شارع جمال عبد الناصر.

حي شمال الجيزة

ويحتوي على المنطقة الواقعة شمال المدينة وغالبية مناطقه من منطقة إمبابة الجغرافية وأهم مناطقه المزدحمة "أرض الجمعية- المنيرة -منطقة الكيت كات - شارع السودان إلى حدود أرض اللواء - عزبة الصعايدة - مدينة الأمل - شارع الأقصر".

حي بولاق الدكرور

يقع غرب الدقي والمهندسين وشمال شارع الملك فيصل وحي الهرم وجنوب إمبابة وبشتيل وبة 3 شوارع رئيسية اكثر ازدحاما هم (شارع ناهيا - شارع همفرس - شارع ترعة زنين)

حي الهرم

وأهم الشوارع فيه شارع الملك فيصل ويمتد من حي بولاق الدكرور وبدايته عند كوبري الجيزة وينتهي في محطة مشعل وبه عدة محطات منها (العشرين- المطبعة- حسن محمد- الطالبية- التعاون- الطوابق- المريوطية).

شارع الهرم: ويمتد شارع الهرم من ميدان الجيزة وبدايته عند نفق الهرم وينتهى بمحطة مشعل ويشتهر بوجود أهرامات الجيزة في نهايتها (نصر الدين- مدكور- الطالبية- المطبعة- التعاون- العريش- مشعل).

حي العمرانية

أهم شوارعه "الهرم - ترعة الزمر- خاتم المرسلين- شارع الثلاثيتي - مستشفي الصدر- منطقة الطالبية -عثمان محرم".

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن تشكيل هذه اللجنة ياتى ضمن السياسات التى تنتهجها المحافظة للقضاء على الازدحام المرورى والانتظار العشوائى بالشوارع وإعادة الانضباط للشارع حيث تم إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخراسانية والتى يستخدمها البعض لحجز أماكن انتظار للمركبات.