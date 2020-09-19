حظك اليوم السبت 19-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، ويتميز كل برج بمجموعة من الصفات التي تميزه عن غيره، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة قد يتسبب اليوم في انخفاض طاقتك.. ومن حقك أن تتكاسل اليوم ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون هادئا أمام الاختلاف أو الاستفزاز وتجنب التحديات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد يحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

المريخ في وضع معاكس وعليك أن تسيطر على انفعالاتك وتوخي الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل اليوم بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك أن تصبر اليوم إذا وجدت أن الأمور تتباطأ.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك ينصحك بالتأني وعدم التسرع في الغضب والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك وعليك ألا تعلن خططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يحمل لك أخبارا جيدة ويدفعك نحو القيام بمبادرة مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الجاذبية وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ بمنزلي المال يدفعك لبحث أمور مهنية ومالية وعليك أن تخطط بهدوء لمستقبلك وأن تتجه لتأمين أوضاعك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.