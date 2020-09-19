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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:16 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية اجتماعية، كما أنه يحب قضاء وقته مع أصدقاءه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد يحمل لك اليوم تفاهما وتعيش أجواءً موفقة وهانئة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالمشاعر الإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

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