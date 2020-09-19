في اليوم الثاني.. 26 مرشحا بينهم 4 سيدات قدموا أوراقهم لمحكمة بورسعيد

واصلت محكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البندارى، رئيس المحكمة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية ببورسعيد، لليوم الثانى، فى تلقى طلبات ترشيح المرشحين للدائرتين الأولى والثانية ببورسعيد.

وبلغ إجمالى المتقدمين لها اليوم مرشحين بإجمالى 26 مرشحا بينهم 4 سيدات، حيث تقدم للدائرة الأولى فردى الشرق وبورفؤاد وشرق بورسعيد 15 مرشحا وهم "حسن طارق عمار، ومحمد إبراهيم نور، وسامي محمد الرشيدي، وإسلام ممدوح حمص، وإبراهيم محمد عبدالقادر، وجمال عبدالملك فارس، ومحمد ناجي عاشور، ومحمد جمال عبدالناصر، وسماح طه زاهر، وطه مسعد الجمل، وعماد أحمد مهدي، وعبدربه عنتر عبدربه ، وأسامة محمد عبدالرازق، ومحمود سمير الفقي، وأحمد محمد أبو المجد.

بينما تقدم للدائرة الثانية الزهور فردى 11 مرشحا وهم "الحسيني أبو قمر، وعمرو عيادة، وأحمد فرغلي، وفاتن حسانين، وحسن محمد النقيطي، وانتصار عبدالسلام، ومحمد رافع شاهين، وأشرف محمود فرج، وجمال عبدالناصر كسبه، وعبدالغني محمد عبدالغني ، ونجلة علي هلال.

يذكر أنه تقدم لإجراء الكشف الطبى 46 مرشحا محتملا لمجلس النواب، وأن نتائج تحليل المخدرات لـ 17مرشحا محتملا وصلت للمجلس الطبي، وأظهرت سلبيتها وينتظر وصول باقى تحاليل المرشحين المحتملين.