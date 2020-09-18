 "ترك بط".. مرشحة محتملة للنواب تتعرض للتنمر بسبب اسمها

في واقعة أثارت حالة من الجدل بالمنوفية، تنمر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ضد مرشحة محتملة لمجلس النواب بسبب اسمها "ترك بط"، ما دعاها إلى إتخاذ قرار بمقاضاة من سخروا من اسمها.

وقالت "ترك بط" المرشحة المحتملة لمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها ستقاضي من تنمر عليها بسبب اسمها، موضحة أن عائلة "بط" لها باع كبير في مدينة شبين الكوم في مجال المشاركة المجتمعية، وعلقت قائلة: "أنا ب 100 راجل وهاخد حقي من الناس دي".

وأكد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، إن عقوبة التنمر وادة ولا تختلف من شخص عادي لشخصية عامة، ويحق للمحكمة توقيع أقصي العقوبة في جريمة التنمر ضد الشخصيات العامة.

وأضاف "راشد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القانون نص علي أن عقوبة التنمر هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وحال ارتكاب نفس الجريمة للمرة الثانية تضاعف العقوبة بحديها.

وتابع أن القانون عرّف التنمر بأنه "كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".