"2.5 طن بانجو في براميل مخلل".. ضابط بحرس الحدود يكشف تفاصيل العملية

قال المقدم إيهاب حامد، الضابط بقوات حرس الحدود، إن القوات متواجدة على كل المعابر التي تنقل المواطنين من الشرق للغرب والعكس، في ظل ما تشهده مصر من تنمية في شبه جزيرة سيناء على مستوى البنية التحتية والطرق والمشروعات الاستثمارية العملاقة والسلع الاستراتيجية، التي تنقل من الشرق إلى الغرب، كما يتحرك عدد كبير من السيارات في كل الاتجاهات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "أعباء التأمين زادت علينا، ونحن سعداء بهذا الأمر، لأن هذا يعني زيادة التنمية، فكلنا نحب سيناء، ونحب الخدمة فيها، بسبب الحرب على الإرهاب، ونحن لا نقل عن زملائنا في شمال سيناء، لأننا موجودون بالمعابر والأنفاق".

وتابع: "هذه الزيادة في الأعداد، اضطرتنا إلى زيادة أطقم التفتيش، واستخدام الأدوات الحديثة في التفتيش، مثل الأشعة المقطعية".

وأردف، أن التعليمات صدرت بالحفاظ على السيولة المرورية العالية للمواطنين، الذي يعبرون من الشرق إلى الغرب، ومنع التكدس، مشيرًا إلى أن سيناء، باتت تصدر بضائع كثيرة إلى الدلتا، مثل السلع الاستراتيجية والأسمنت والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومن ثم فإن المهربين يفكرون في وضع المخدرات بهذه السيارات.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود تعمل في إطار طابور عمل ثابت، لقطع الفرصة على المهربين في تهربين المواد المخدرة وغيرها: "كل أبطالنا الموجودين في المعابر والأنفاق، يحصلون على دورات تدريبية في التفتيش على السيارات، لدرجة أن الفرد يستطيع تحديد ما إذا كانت هناك مواد مهربة من خلال صوت وضع يده على صاج السيارة".

وأوضح: "نختلف عن أي مكان بالحدود، لأن المهرب يعلم أننا سنواجهه، وبالتالي فإنه يعد خططه للتعامل معنا، لكنا نتعامل مع جهاز مخابرات على أعلى مستوى، يمدنا بالمعلومات، فمثلًا أحد المهربين نقل 2.5 طن مخدر بانجو تحت براميل مخلل تقدر بنحو 40 طنًا، واكتشفنا هذه العملية، لأن المهرب كان عائدًا بالمخلل من الشرق إلى الغرب، بعدما عبر من الغرب إلى الشرق منذ أقل من 6 ساعات، فاتخذنا إجراءات التفتيش، ووجدنا كمية كبيرة من البضائع".