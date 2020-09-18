محامي أحمد وزينب: القضية سير التحقيقات رغم إخلاء سبيلهما

قال أحمد عيد محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إنه حضر التحقيق مع موكليه أمس، حيث وجه لهما المركز القومي للطفولة والأمومة، تهمة الاتجار بالبشر واتهامات أخرى، لكن النيابة العامة، وجهت لموكليه تهمة استغلال الطفلة في التربح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "وضحنا للنيابة العامة، أن الفيديوهات الأخيرة التي شهدت ظهور ابنتيهما إيلين، حققت نحو مليون مشاهدة وتعليق، لكن مقاطع الفيديو التي نشراها دون الطفلة، بلغت نحو 30 مليون مشاهدة وتعليق، وأوضحنا أن ظهور الابنة، كان تعبيرًا من أحمد وزينب عن حبهما لها، وليس من أجل التربح".

وتابع أن موكلته زينب غيّرت وجهها بلون "ميك آب" يميل إلى السمار وليس السواد، لمدة لم تزد على نصف دقيقة في مقطع الفيديو، الذي أثار جدلًا واسعًا وتسبب في الأزمة، مردفًا: "عندما شعرت بخوف ابنتها غيرت مظهرها، وبالتالي لا يوجد هناك ترويع أو اتجار بالطفلة".

وتعرض المحامي إلى موقف محرج على الهواء، بعدما نادى مقدم البرنامج بـ"معالي الوزير"، ليرد الدمرداش عليه قائلًا: "انت بتقولي معالي الوزير ليه يا عم؟! أنا مش وزير، أنا مقدم برنامج".

وأشار المحامي إلى أن القضية ما زالت سير التحقيق، لكن جرى إخلاء سبيل موكليه بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل منهما، مشددًا على أن النيابة العامة لو كانت تشك فيهما، لما أفرجت عنهما: "أرى أن القضية ستُحفظ والقضاء المصري لا مجاملات فيه".