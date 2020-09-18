المفتي: من يقف على الحياد خائن لوطنه ويرتكب خطأ شرعي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن حب الوطن شيء فطري، ومتعمق في نفس كل إنسان، مشددًا على أن من لا يحب وطنه، به مشكلة ولابد من البحث عن حلها.

وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن حب الوطن سمة وصفة مغروسة لدى الإنسان، يلد بها ويستمر بها مدى الحياة.

ووجه رسالة للمصريين، "أنت في وطن عزيز وقوي، وله تاريخ، ونعتز به، وعلينا أن نؤدي دورنا ونكافح بشرف، وقوتنا الاقتصادية والدينية والاجتماعية والإعلامية، لكي نرد على المشككين"، موضحًا أن الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية في سبيل مكافحة التحديات هو واجب شرعي، ومن يقف على الحياد هو خائن لوطنه، ويرتكب خطأ شرعي.

وتابع: "الآلة الإعلامية المعادية هي شر، لم يكن موجود في وقت سابق، وهو شر يريد أن يهدم بمخطط وينفق المليارات للهدم".