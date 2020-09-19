رئيس التحرير

محمود مسلم

حصاد 234 ألف فدان ذرة شامية بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
09:44 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، حصاد مساحة 234 ألف و800 فدان ذرة شامية بنوعيها البيضاء والصفراء الجاف والسيلاج.

وأضاف، أن هذه المساحة تمثل نسبة 87.75% تقريبًا من المساحة المنزرعة، والتي تقدر بـ267567 فدانًا و21 قيراطًا، عبارة عن حصاد جاف بمساحة 109936 فدانًا بنوعيه الأبيض والأصفر.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، على أن المديرية دائمًا ما تدعم المزارعين بالأسمدة والبذور الجيدة لرفع إنتاجية الفدان الزراعي.

اقرأ المزيد:

3 مرشحين محتملين للنواب يتقدمون بأوراقهم في المنوفية

"صحة المنوفية": 20 ألف مسحة كورونا خلال الفترة الماضية

102 مرشح محتمل لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في المنوفية

مدير أمن المنوفية يتابع تقديم مرشحي "النواب" المحتملين لأوراقهم

مشادات بين مرشحي "النواب" أثناء تقديم أوراقهم في المنوفية

محافظ المنوفية: 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لتقليل الكثافة

تعليم المنوفية: غلق تظلمات الثانوية في الدور الثاني غدا

بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية

محافـظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر يكرمان أوائل الثانوية

التنمية المحلية: المنوفية الأكثر تلقيا لطلبات التصالح