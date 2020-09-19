حصاد 234 ألف فدان ذرة شامية بالمنوفية

أكد أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، حصاد مساحة 234 ألف و800 فدان ذرة شامية بنوعيها البيضاء والصفراء الجاف والسيلاج.

وأضاف، أن هذه المساحة تمثل نسبة 87.75% تقريبًا من المساحة المنزرعة، والتي تقدر بـ267567 فدانًا و21 قيراطًا، عبارة عن حصاد جاف بمساحة 109936 فدانًا بنوعيه الأبيض والأصفر.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، على أن المديرية دائمًا ما تدعم المزارعين بالأسمدة والبذور الجيدة لرفع إنتاجية الفدان الزراعي.