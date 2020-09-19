فيديو.. عبدالرحمن أبو زهرة بـ"القناع الواقي" خلال مشاهدة "علاء الدين"

حرص الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على مُشاهدة العرض المسرحي "علاء الدين" للفنان أحمد عز، أمس الجمعة، داخل مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر "أبو زهرة"، إلى المسرح، مُرتديًا القناع الواقي من فيروس كورونا المستجد، حيث صعد إلى خشبة المسرح بعد انتهاء العرض وترحيب أحمد عز به، مُشيدًا بـ"علاء الدين" وأداء جميع الفنانين المُشاركين، قائلًا: "المسرحية بكل عناصرها والموسيقى والإخراج فكرة رائعة جدًا".

ومن جانبه، أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته البالغة بحضور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، للعرض، واصفًا إياه بـ"بالأستاذ الكبير والفنان القدير الذي يتعلم منه الجميع".

ويشارك في بطولة "علاء الدين" تارا عماد ومحمد جمعة، وتُعرض أسبوعياً على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

واستأنف الفنان أحمد عز، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، الأسبوع الماضي، داخل إحدى الفيلات بشارع البحر الأعظم في الجيزة.

وقال عز، في تصريح سابق لـ "الوطن"، إن هذه المشاهد تجمعه بالتونسية هند صبري والفنان هشام سليم، ومن المقرر استمراره في التصوير هناك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الفنان أنه كان مشغولا بعرض مسرحية "علاء الدين" يومي الخميس والجمعة الماضيين، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أبدى سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي يتلقاها عن أولى تجاربه المسرحية.

"هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، وهناك اتجاه لتغيير اسمه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندى موسى وكوكبة من النجوم، من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.