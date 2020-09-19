قبل الإعلان الرسمي.. المنافسة تشتعل بين مرشحي النواب في أسوان

تشهد دوائر محافظة أسوان، تنافسًا كبيرًا حتى قبل الإعلان الرسمي لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ المرشحون المحتملون فعليا التحرك للقاء كبار وشيوخ القبائل والعائلات بأسوان لاستئذانهم وطلب دعمهم خلال الانتخابات المقبلة، فمع أول يومين ظهر 38 مرشحًا كما أجرى الكشف الطبي ما يزيد على 100 مرشح محتمل، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون كبيرة في كل الدوائر، والتي ستكون على 5 مقاعد داخل 4 دوائر مقعدين لدائرة "أسوان ودراو"، ومقعد لكل من دوائر "كوم أمبو، وإدفو، ونصر النوبة"، وعاد عدد من النواب السابقين لدخول المنافسة السياسية من جديد بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

واستقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، بداية من الخميس الماضي، أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب داخل أحد قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان ، وذلك للراغبين في تقديم أوراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، حيث استقبلت من بداية استلام أوراق الترشح لـ38 مرشحًا محتملًا منهم 11 مرشحًا محتملًا بدائرة " أسوان ودراو"، و4 بـ"كوم أمبو"، و6 بـ"نصر النوبة"، و17 بـ"إدفو" .

كما طبقت اللجنة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع "لجنة الانتخابات" زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.