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محمود مسلم

ضبط طن أرز فاسد قبل طرحه في السوق السوداء بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
01:01 م | السبت 19 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

شنت إدارة تموين مدينة الحسينية حملة، للتأكد من معلومات وردت إلى الإدارة التموينية، تفيد بقيام مواطن بناحية عزبة الديبة بصان الحجر البحرية، بقيامه بتجميع أرز أبيض تمويني قديم منتهي الصلاحية، وإعادة خلطه بأرز أبيض جديد، وتعبئته وبيعه في السوق السوداء بغرض التربح.

وتمكنت الحملة من ضبط طن و60 كيلو أرز أبيض تمويني، وتم تحرير المحضر رقم 1728 جنح "ا د ط" صان الحجر ضد "ح س م ح"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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