بعد تحديد المتر بـ50 جنيها في القرى.. اعرف الحيز العمراني الذي تتبعه

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عدة إجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومنها مراجعة قيم التصالح من قبل المحافظين، علاوة على تحديد سعر المتر في الريف بـ50 جنيها.

رصدت" الوطن" الفارق بين القرية والمدينة بشأن الحيز العمرانى فى النقاط التالية:

- التقسيم الإدارى تحدده هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ويكون معتمد بنسخ فى التنمية المحلية ومديريات المساحة والمحافظات.

- الحيز العمراني هو حد البناء القرية لها حيز عمرانى والمدينة لها حيز عمرانى، ولها حد إدارى هو الكردون، وحد الإدارة فى القرية هو الزمام.

- الحيز العمرانى ما هو إلا تحديد للكتلة السكنية فقط، المساحة المسموح بها بالبناء، ولا تحسب على أساس الزيادة السكانية وإنما على أساس القدرات الاقتصادية.

- تحديد الحيز لمواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة.

- يتم تحديث الحيز العمرانى للقرى والنجوع والكفور بهدف التوسع العمرانى واستيعاب الزيادة الزيادة السكانية والنفع العام.

- القرية والمدينة لها مخطط عمرانى واستراتيجى وتفصيلى يضمن توفير خدمات.

- العزب والنجوع لها مخطط عمرانى فقط.

- القرى والنجوع يصدر بها قرار من المحافظ.

- المدينة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.

- الحدود الإدارية تحدد بناء على خرائط مديريات المساحة ويتم فصلها إلى قطع وأحواض.

- لجان المعاينة لتقييم قيمة التصالح تحدد تبعية قطعة الأرض سواء لقرية أو عزبة أو مدينة

- بإمكان أي مواطن التوجه إلى إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة التابع لها لمعرفة إذا كانت أرضه تتبع قرية أو مدينة.

- في يونيو الماضى تم اجتماع بمشاركة وزارات الدفاع والإسكان والرى والبيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لإعادة ترسيم الحدود للقرى والعزب والنجوع لاستيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2032، وتم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 146 مدينة.

- الانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمرانى لـ 206 مدن، وانتهاء المخططات التفصيلية لـ73 مدينة.

- 4775 قرية تم الانتهاء من إعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها.

-إعداد واعتماد الحيز العمراني لـ4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية.

-30890 عزبة ونجع وتم الإنتهاء من اعتماد الحيز العمرانى لـ 18989 منها.