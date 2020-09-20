حظك اليوم الأحد 20-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

علم الأبراج يرتبط بعالم الفلك، وتستعرض "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق قراءات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل بحذر واتزان في أعمالك ونفقاتك واليوم مناسب للتخطيط قبل أي خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تكون حذرا في أقوالك ولا تتسرع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وفي المعاملات الاجتماعية ضع نفسك مكان الشخص الآخر لتتفهم وجهة نظره.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تجتهد في أن تتجنب توتر علاقتك بشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع أورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك واهتم بصحتك ولا تلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

التنافر الفلكي اليوم قد يجعلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك وقد تشعر بتشوش مشاعرك ومن المهم أن تصبر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك كل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

التنافر الفلكي قد يجعلك اليوم تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تتألق اليوم باليقظة واللباقة وسرعة البديهة وتؤثر بسهولة في الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يمنحك روح تفاؤل وشعورا بالسعادة وتقضي أوقاتا عاطفية أو عائلية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك وانتبه للتوفير وعدم تبديد المال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تدرس قراراتك قبل أي خطوة تنفيذية وتأنّ حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الأفلاك تطمئنك وتجعلك متفائلا وتعرف اليوم كيف تغيّر قوانين اللعب لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم ببعض الالتفات والعناية بصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحظ ويجعلك ذلك موفقا في كل المواقف التي تربطك بالزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يدعم اليوم علاقتك بالأحباب والأصدقاء وتجمعك بهم أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

"القمر" و"أورانوس" في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة وأكثر استعدادا للتفاهم بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك، لذا تحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

"القمر" في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح الشجاعة والإقدام، وقد تعيش مغامرة أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للانطلاق مع الأحباب وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد وتعقد صداقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.