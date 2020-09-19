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لجنة "النواب" بجنوب سيناء: 8 مرشحين فقط منذ اليوم الأول

كتب:

حماده الشوادفي
09:55 م | السبت 19 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت لجنة متابعة سير وتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بمحكمة جنوب سيناء، حالة من الهدوء التام اليوم السبت، بسبب عدم تقدم أي من المرشحين بطلباتهم إلى اللجنة، لخوض سباق الانتخابات، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ويرأس المستشار عبيد رشدي، رئيس محاكم جنوب سيناء، لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وتضم المستشار أحمد محمد فخري، والمستشار محمود مصطفي الكومي، والمستشار أحمد إبراهيم أبو النجا، واللواء عبد الرحمن مأمون، مساعد مدير أمن جنوب سيناء.

وتلقت اللجنة في اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات، يوم الخميس الماضي، طلبات 8 مرشحين تقدموا بأوراقهم في اليوم الأول، بينما لم يتقدم أي من المرشحين للجنة على مدار يومي الجمعة والسبت.

 

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