"جينسبورج".. قاضية أمريكية تحولت إلى تريند في مصر

أكدت المحكمة العليا الأمريكية وفاة القاضية روث بادر جينسبورج عن عمر ناهز 87 عامًا من مضاعفات سرطان البنكرياس، لتتحول إلى تريند على موقع "جوجل" في مصر.

وتُعد القاضية "جينسبورج" واحدة من أربعة أعضاء ليبراليين في المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة.

وستمنح وفات "جينسبورج" الرئيس دونالد ترامب فرصة لاختيار قاض محافظ مكانها، الأمر الذي سيقلب توازن المحكمة بين الليبراليين والمحافظين، ويؤثر على الكثير من القضايا المهمة في البلاد لسنوات.

ويعيّن قضاة المحكمة العليا مدى الحياة أو إلى أن يقرروا من تلقاء أنفسهم أن يتقاعدوا.

ولدت "جينسبورج" في "بروكلين" بولاية "نيويورك" الأمريكية في 15 مارس 1933، وعينها الرئيس بيل كلينتون في المحكمة العليا، حيث أدت اليمين في 10 أغسطس 1993.

توفيت شقيقتها الكبرى عندما كانت طفلة، وتوفيت والدتها، التي كانت أكبر مشجعي غينسبورغ، قبل فترة وجيزة من تخرج غينسبورغ من المدرسة الثانوية.

وهي ثاني قاضية بعد القاضية ساندرا داي أوكونور من الأربعة الذين يتم تعيينهم، وهي تنتمي إلى الجناح الليبرالي في المحكمة.

فقدت "جينسبورج" أقرب الناس لها، حيث توفيت شقيتها في طفولتها، وتوفيت والدتها قبل أن تنهي المرحلة الثانوية وهي التي كانت دومًا أكبر مشجعيها.

حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة كورنيل ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة "هارفارد"، وتزوجت وأنجبت قبل بدء الدراسة بكلية الحقوق، لتصبح لاحقًا أستاذة في الحقوق بعدد من الكليات تدرس مادة الإجراءات المدنية، التي كانت مجالاً محدود فيه تواجد النساء.

عملت "جينسبورج" محامية متطوعة في اتحاد الحريات الأمريكي، وكانت تؤمن بفكرة المساواة بين الجنسين، وكانت النقلة الأهم لديها حين عينها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عام 1980 في محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، إلى أن عينها "كلينتون" قاضيًا في المحكمة العليا.

حظيت القاضية الأمريكية بشعبية كبيرة بسبب مواقفها الليبرالية المعارضة.

وبدأت دعوات الديمقراطيين بضرورة اختيار قاض محل "جينسبورج" من قبَل الرئيس الجديد أي بعد انتخابات نوفمبر، في محاولة لقطع الطريق على الرئيس دونالد ترامب واختياره قاضيًا ثالثًا خلال رئاسته.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن تعيين القاضي الجديد يجب أن يكون من قبَل الرئيس القادم.

من جانبه، علّق زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل قائلاً إن المجلس مستعد للتصويت لصالح مرشح ترامب للمحكمة العليا.

وأشاد ترامب بما وصفه بـ"الحياة الرائعة" التي قادتها "جينسبورج" بعد أن وصله نبأ وفاتها من صحفيين خلال مشاركته في مهرجان انتخابي في مينيسوتا.