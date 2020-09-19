سامي عبدالفتاح: تحليل مباراة الزمالك وأسوان اتسم بالروح الرياضية

قال سامي عبد الفتاح، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البرامج الرياضية التزمت بالموضوعية في تحليلها لمباراة الزمالك وأسوان أمس التي فاز بها الأخير ضمن مباريات الجولة 28 بالدوري العام المصري.

وأوضح عضو اللجنة لـ"الوطن"، أنه بخصوص تحليل مباراة الزمالك وأسوان أمس التي فاز بها الأخير وحسم بناء عليها النادي الأهلي اللقب رقم 42 في تاريخ الدوري العام المصري أن التحليلات التي قدمها الضيوف في البرنامج كانت "موضوعية وكان هناك انفعالات متبادلة مقبولة لكن ليس بها خروج عن الروح الرياضية".

عضو لجنة الإعلام الرياضي: كانت هناك انفعالات مقبولة للضيوف

وأشار عبدالفتاح إلى أن الفترة الماضية إجمالا شهدت تحسنا في التناول الإعلامي على المستوى المقروء والمسموع حيث وصف التناول بأنه "جيد جدا"، لكن على مستوى الإعلام المرئي فقد رصدت اللجنة بعض الخروقات والمخالفات في عدد من برامج القنوات الرياضية.

وتابع عضو لجنة الإعلام الرياضي أن اللجنة تطالب جميع البرامج الرياضية بالالتزام بالروح الرياضية وعدم الخروج عنها لتحقيق الانسجام الاجتماعي بين الناس، "لا نريد صراعات في كرة القدم أو في الرياضة عموما التي هي نموذج للروح الرياضية، ووجهنا نداء لكل المعنيين بالاعلام الرياضي في كل تخصصاته أن يكون هناك التزام بالموضوعية واحترام الغير" بحسب تعبيره.

وواصل عبد الفتاح قائلا: "نؤكد احترام المتنافسين كما كان في السابق، ونشيد في الوقت ذاته بالإعلام الملتزم المنضبط الذي يؤسس على الروح الرياضية الجيدة لخدمة المجتمع".

وشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين: سامي عبدالفتاح عامر حسين، الصحفي في المساء، محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.