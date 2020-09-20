تجنب توصيل أكثر من شقة.. التفاصيل الكاملة لعدادات المياه مسبقة الدفع

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، الإرشادات العامة للتعامل مع عدادات المياه مسبقة الدفع.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لعدادات المياه مسبقة الدفع، التعليمات المتبعة في حالة وجود ماتور مياه، طريقة معرفة الرصيد، وكيفية وضع الكارت بالعداد، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تحذيرات شركة المياه بشأن العداد مسبق الدفع

حددت الشركة عددا من الإرشادات العامة الواجب اتباعها عند تركيب عداد المياه مسبق الدفع وهي:

ـ أي تلاعب أو محاولة لرفع العداد أو فتحه تؤدي إلى انقطاع المياه ويعرض العميل إلى الغرامة.

ـ كل عداد مخصص لوحدة (شقة) واحدة وفى حالة توصيل أكثر من وحدة على عداد واحد يتم المحاسبة على شرائح مرتفعة ويلزم تحميل المشترك غرامة مخالفة شروط التعاقد وفصل المياه عن الوحدات المخالفة.

ـ يجب الحفاظ على الكارت والعداد من عوامل الحرارة والأتربة والمجال المغناطيسي.

ـ في حالة فقد كارت الشحن يتم التوجه لمركز الشحن التابع له لاستخراج كارت بدل فاقد ولا يتم تسليم الكارت إلا لصاحب الاشتراك شخصيا أو وكيل عنه.

ـ على العميل التأكد من طباعة إيصال الشحن مبين به قيمة الشحن واستلامه قبل مغادرة مركز الشحن.

الإجراءات المتبعة في حالة وجود ماتور مياه

ـ في حالة وجود ماتور مياه يجب تركيب العداد قبل الماتور بمسافة لا تقل عن متر واحد.

ـ يجب تركيب سيفتى (سيكس بالف) بعد العداد لعدم ارتجاع الماء الساخن إلى العداد وعدم قراءة المياه الراجع.

كيفية وضع الكارت في العداد

ـ يجب وضع الكارت بالمكان المخصص له بالعداد والضغط على read والتأكد من وجود كلمة مقبول قبل التوجه إلى مركز الشحن بـ 12 ساعة على الأكثر.

طريقة معرفة الرصيد

ـ لمعرفة الرصيد يتم وضع الكارت في المكان المخصص له والضغط على read ثلاث مرات متتالية.

الإجراءات المتعة عند استهلاك 80% من الرصيد

ـ عند استهلاك 80% من الرصيد يتم قطع المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة الضغط مرة أخرى والتوجه إلى مركز الشحن لشحن الكارت قبل استهلاك الـ 20% الاحتياطي.

ـ في حالة نفاد رصيد العميل بعد الساعة 1 ظهرا تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي.

ـ في حالة نفاد رصيد العميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي ويتم احتساب الاستهلاك بالسالب لحين الشحن مرة أخرى ويتم خصم المبلغ من الرصيد الجديد.