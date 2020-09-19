معركة النواب بالإسكندرية.. القدامى يواجهون المرشحين الجدد

تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحاليين بأوراق ترشحهم بانتخابات مجلس النواب 2020 على دوائر الإسكندرية المختلفة، والتي يبلغ عددها 6 دوائر، حيث حرص عدد كبير من البرلمانين الحاليين، علي التواجد بساحة الانتخابات، أملاً في الاحتفاظ بالمقعد.

وجاء أبرز المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، الأعضاء الحاليين بالمجلس، المهندسة مي محمود، عن دائرة المنتزه، وعفيفي إبراهيم عفيفي، عن دائرة الرمل، وإلهام المنشاوي، عن دائرة الرمل، وعمرالغنيمي، عن دائرة الرمل، وهيثم الحريري، عن دائرة محرم بك، ورزق راغب ضيف الله، عن دائرة الدخيلة، وسامح السايح، عن دائرة المنتزه، وأبو العباس فرحات، عن دائرة المنتزه، ومصطفى جمعة الطلخاوي، عن دائرة الدخيلة، وعمرو كمال، عن دائرة محرم بك، وطارق السيد، عن دائرة سيدى جابر.

وبلغ عدد من قدموا أوراق ترشحهم إلى لجنة تلقي الطلبات، منذ فتح باب التقديم يوم الخميس الماضي، وحتى نهاية اليوم الثالث السبت، 147 مرشحاً، بحسب المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن 128 مرشحاً تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات في اليوم الأول الخميس، و9 مرشحين في اليوم الثاني الجمعة، و10 مرشحين في اليوم الثالث السبت.

وبالنسبة لعدد المرشحين في كل دائرة من الدوائر الـ6 بالإسكندرية، فقد تقدم 54 مرشحاً بدائرة المنتزه، و31 مرشحاً بدائرة الرمل، و13 مرشحاً بدائرة سيدي جابر، و22 مرشحاً بدائرة محرم بك، و5 مرشحين بدائرة العطارين، و24 مرشحاً بدائرة الدخيلة.