10 مرشحين يتقدمون لـ"النواب" في اليوم الثالث بالإسكندرية

كشف المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، اليوم السبت، عن أن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن، في اليوم الثالث، بلغ 10 مرشحين فقط.

وأضاف "المشد" أن العدد الإجمالي للمرشحين، في أول 3 أيام، بلغ 147 مرشحاً، حيث شهد اليوم الأول تقدم 128 مرشحاً، و9 مرشحين في اليوم الثاني، و10 في اليوم الثالث.

وبالنسبة لعدد المرشحين في كل دائرة من الدوائر الـ6 بالإسكندرية، فقد تقدم 54 مرشحاً بدائرة المنتزه، و31 مرشحاً بدائرة الرمل، و13 مرشحاً بدائرة سيدي جابر، و22 مرشحاً بدائرة محرم بك، و5 مرشحين بدائرة العطارين، و24 مرشحاً بدائرة الدخيله.

وأكد رئيس المحكمة أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وبدأت محكمة الإسكندرية الإبتدائية في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام المرشحين الذين حضروا بصحبة عدد من أنصارهم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.