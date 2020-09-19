الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو الطفل المتسول بالمنصورة

كشف وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لصبى يقوم باستجداء المارة في أحد الشوارع بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بتداول صفحات على موقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر أحد الأطفال وهو يقوم بحسباب حصيلة تسوله في المنصورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط الطفل المشار إليه، يبلغ من العمر 13 سنة، وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته قرر بأنه يقوم باستجداء المارة في أحد الشوارع بمدينة المنصورة، بتحريض من أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بالدقهلية، والذى يقوم بتقاسم حصيلة التسول مع الطفل، نظير إقامته عنده وتوفير المأكل والمشرب له.

تمكنت مباحث أداب الدقهلية من ضبط المتهم، وبمواجهته أيد مضمون ما قرره الطفل، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونشرت جمعية "بداية جديدة" مقطع الفيديو على صفحتها، مشيرةً إلى أن الطفل يقوم باستجداء المارة قائلاً: "أنا مش باشحت، أنا عايز أجيب شبشب"، وأضافت "ياريت الناس متساعدش الظاهرة دي من التسول، وتبلغنا واحنا هننزل له".

ووصفت الجمعية الطفل بأنه "متسول محترف لاستغلال تعاطف الناس وجمع المال والكسب السريع والسهل، وليس مشرداً كما يدعي، بل يقيم مع أهله، وتم النزول إليه كثيراً، بسبب كثرة البلاغات التي تأتي لنا عنه"، مشيرةً إلى أن أقل مكسب يومي للمتسولين هو 1500 جنيه.