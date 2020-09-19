مدبولي: "كفانا بناء عشوائيًا.. كلف الدولة الكثير في العقود الماضية"

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تجنب البناء غير المخطط، حفاظًا على موارد الدولة.

وقال مدبولي: "كفانا بناء عشوائيًا وغير منظم وغير مخطط، لأنه كلف الدولة الكثير على مدار العقود الماضية، وأضاع علينا أراضي زراعية هائلة".

وأضاف: "كانت نتيجة هذا البناء شكل عمران لا يرضي أحد أن يكون موجودًا في مصر"، مشددًا على أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تمتد أيادي التنمية إلى كل رقعة بمصر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عقد في مستهل زيارته اجتماعاً مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.