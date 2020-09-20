8 جدد قدموا أوراقهم للبرلمان بإجمالي 35 مرشحا بينهم 8 سيدات ببورسعيد

تقدم اليوم الثالث للترشيح للانتخابات البرلمانية ببورسعيد 8 مرشحين بأوراقهم أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة بورسعيد الابتدائية برئاسة المستشار محمد البندارى رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية ليصبح إجمالي المرشحين 35 مرشح بينهم 8 سيدات.

وتقدم للدائرة الأولى بورفؤاد 4 مرشحين وهم: وليد الغريب ومحمد راغب ووفاء السيد ونهاد سعد، ليصبح إجمالي الدائرة الأولى 19 مرشحا بينهم 3 سيدات، بينما تقدم للدائرة الثانية الزهور فردى 4 مرشحين وهم سلامة محمد وإبراهيم يوسف وسليمان حميد وحامد بندق ليصبح الإجمالي 16 مرشحا بينهم 3 سيدات.

يذكر أنه تقدم لإجراء الكشف الطبى 46 مرشحا محتملا لمجلس النواب وأن نتائج تحليل المخدرات لـ 17 مرشحا محتملا لمجلس النواب وصلت للمجلس الطبي وأظهرت سلبيتها وينتظر وصول باقى تحاليل المرشحين المحتملين 27 مرشحا بينهم 4 سيدات فى اليوم الثانى لتلقى أوراق انتخابات البرلمان بمحكمة بورسعيد الابتدائية.