"الصحة": سنقدم إنفوجراف للمواطنين يفرق بين كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة، إن لقاح أكسفورد غير متوقف في الوقت الحالي، وتجرى التجارب بشكل جيد، مشددًا على أن التوقف كان مؤقتًا في الفترة الماضية لحدوث عرض جانبي لمتطوع واحد، وثبت أن هذا العرض ليس له أي علاقة باللقاح، لذلك عاودت الدراسة للتجارب مرة أخرى.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن هناك تخوفا من الفترة المقبلة، حيث إنها نشاط للفيروسات التقليدية "الإنفلونزا"، موضحًا أن هناك تشابها في الأعراض بين فيروس كورونا والإنفلونزا، مؤكدًا أن الفيروسين مختلفان لكن الأعراض في البداية متشابهة للغاية.

وأوضح أن الإنفلونزا لا تأتي بارتفاع في درجات الحرارة، حيث إن الارتفاع في درجات الحرارة إذ استمر ولم يستجب لخافض فإن هذا يعتبر عرضا لفيروس كورونا، فإنه لا بد من اللجوء لطبيب متخصص، متابعًا: "العطس والاحتقان في الحلق ليس من أعراض كورونا، والإسهال مع أعراض البرد من أعراض كورونا".

وكشف أنه سيتم تقديم "إنفو جراف" للمواطنين، لتوضيح الفرق بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا "كوفيد 19"، بالإضافة إلى أن هناك مؤتمرا طبيا لشباب الأطباء لتعريفهم بالاختلاف بين الفيروسين.