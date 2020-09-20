الجمعية الأفريقية تكرم "الصعيدي" لدعمها وافدي القارة السمراء بالأزهر

كرّمت الجمعية الأفريقية، الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، على هامش المعرض الفكري والثقافي الذي نظمته الجمعية في دورته السابعة، لجهودها في دعم الطلاب الأفارقة الدارسين بالأزهر سواء في التعليم الجامعي أم قبل الجامعي.

وعقب التكريم، ألقت "الصعيدي" كلمة أكدت فيها أنّ الأزهر قبلة العلوم الإسلامية لطلاب العالم، وأنّه يحتضن طلاب القارة السمراء بالعناية والرعاية من مختلف المناحي الاجتماعية والصحية والغذائية والفكرية والعلمية.

وأضافت أنّ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يولي عناية شديدة بأبنائه الوافدين ويعتبرهم جوهر رسالة الأزهر، وباب مكتبه ومنزله مفتوحين لاستقبال الطلاب الوافدين دون سابق موعد، لإيمان الإمام الأكبر بأنّ هولاء الطلاب هم أسلحة الدفاع عن الإسلام وحمايته من التشويه المتعمد، وأنّهم رسل السلام وسفراء الأزهر.

وأكدت في كلمتها أنّ مصر رائدة بأزهرها في استقبال طلاب العالم الإسلامي لتعليمهم العلوم الشرعية والعملية، وتبذل في سبيل ذلك جهودًا تعجز عنها الدول الغنية، لكن مصر مؤمنة بقضايا مؤسساتها الدينية في حماية العالم من الفكر الضال الذي ينشر عنصرية التعايش بدلًا من التوافق، ولذلك فمصر وأزهرها الشريف يتحملان تلك المهمة من خلال الطلاب الوافدين الدارسين بمصر، ومن خلال المعاهد الأزهرية في الخارج ويرسل لها العلماء لتعليم من حالت ظروفهم عن الحضور لمصر.

وأشارت إلى أنّ مركز تطوير تعليم الوافدين عازم على بدء مرحلة توسعية جديدة في دول العالم عبر التعليم الإلكتروني لاختصار النفقات والمسافات.

وأوضحت أنّه يوجد في الأزهر الشريف لجنة أفريقيا، وهي أحد أعضائها، وتتولى اللجنة إعداد برامج ومشاريع من شأنها تحقيق التنمية المستدامة لأبناء القارة مرتكزين على جهود الدولة الرامية لعودة مصر لأفريقيا وانخراطها في قضايا القارة المختلفة للوصول لقارة أفريقية متكاملة ومزدهرة تمثل قوة مؤثرة في الساحة الدولية.