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محمود مسلم

إصابة 26 قاضيا كويتيا بكورونا

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أ ش أ
10:15 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

كشف مصدر كويتي مطلع، عن إصابة نحو 26 قاضيا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، موضحا أنّ بعضهم التقط الفيروس من خلال المخالطة.

وأوضح المصدر، في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية اليوم، أن هذه الإصابات لن تعطل الجلسات، لكنها قد تؤخرها، نظرا لأن القاضي الذي سيقوم بسد النقص ستكون عنده جلسة أخرى، ويحتاج وقتاً أطول لعقد جلستين في يوم واحد.

وطالب المصدر وزارة الصحة الكويتية، بعمل مسحات وفحص لمرفق القضاء، أسوة بالمرافق الحكومية الأخرى، للتأكد والاطمئنان على جميع أعضاء مرفق القضاء الكويتي.

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