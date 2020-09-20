فرق طبية صباحية ومسائية لتنفيذ مبادرة الرئيس للاعتلال الكلوي في مطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، نشر فرق طبية للفترة الصباحية وأخرى للفترة المسائية في الأندية الاجتماعية والحدائق والمتنزهات بمطروح؛ وذلك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاعتلال الكلوي للمواطنين.

وتابع الدكتور محمد علي المتولي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، مساء السبت، الفرق المسائية من خلال المرور على الفرق الثابتة بمطروح "النادي الاجتماعي"، واطمأن على حسن سير العمل بها.

وقدم الشكر والتقدير للكابتن صالح يونس مدير النادي، على حسن تعاونهم وتسهيل العمل للفرق الطبية للكشف على المواطنين المترددين على النادي، وتقديم الخدمة الطبية من الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء.

كما تفقد وكيل الصحة بمطروح، اليوم، أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من خلال المرور على المركز الطبي الحضري في الكيلو 4 وتابع سير الحملة وآليات تسجيل بيانات المرضى والتأكيد على أهميه قياس الضغط والسكر للمستهدفين من الحملة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح.