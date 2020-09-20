انتشال جثتي أم وابنها انهار عليهما المنزل في أسيوط

انهار منزل مكون من طابقين بمدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم، تقطن فيه أسرة مكونة من زوجين وطفلين، وأسفرت الواقعة عن مصرع الأم وجنينها وأحد الأبناء أسفل الأنقاض، وتم انتشال جثثهم.

وأنقذت العناية الإلهية الأب الذى أصيب وذلك أثناء خروجه لعمله حيث يعمل عامل معمار باليومية.

وقال أحد شهود العيان من الجيران عندما حدثت الواقعة، إنه كان بالصدفة يقف أمام منزل قديم مشيد بالطوب اللبن وسقفه من الأفلاق والجريد مع أحد جيرانه.

وأكد أنه فوجئ بانهيار المنزل حتى سطح الأرض، وأصبح في لمح البصر "كوم تراب" حينها ظل ينادي على أصحاب المنزل على أمل أن يكون أحدهم على قيد الحياة ويتمكن من إنقاذه.

وتابع: "شعرت أنني في ذهول شديد وظللت أنادي على الجيران والأهالي بصوت عالي لمساعدته في استخراج أصحاب المنزل وعندما شاهد قوات الأمن هرع نحوهم لمحاولة إنقاذهم ظنا مني أن يكون أحد على قيد الحياة، وبعد فترة ليست ببعيدة تم استخراج جثثهم واكتشف الكارثة.

وأوضحت سيدة أخرى شاهدة عيان، أن الأصعب في الأمر أن زوجة صاحب المنزل "حامل" في الرابع وكانت دائما قلقة.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي لمنزل قبلي كوبرى المقليطين بالبندر دائرة المركز، وآبناء عن وقوع ضحايا.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جزئي لمنزل ملك "محمد.م.ط" 40 سنة، وهو مكون من دورين ومبنى بالطوب الاحمر والطين ومسقوف بالأفلاق.

نجم عن الانهيار وفاة "أسماء.م.ع" 35 عامًا ونجلها "علي.غ.م.ع" 11 عامًا، طالب بالابتدائي، وإصابة زوجها "محمد.م.ط" 40 سنة، عامل باليومية.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة ، وجرى فرض كردونً أمني حول المكان وتأمين المنازل المجاورة، وجارِ إعداد تقرير بمعرفة الإدارة الهندسية بأبنوب، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.