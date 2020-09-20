جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة الاقتصادية بالديوان العام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء محمد يحيي ذكي رئيس الهيئة الاقتصادية الديوان العام للمحافظة بعد أعمال التطوير المختلفة التى شهدها ديوان عام المحافظة.

رافقهما خلال الجولة؛ اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية.

وخلال الجولة، تم المرور على الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام ، والتحول الرقمى والإدارة المالية، حيث تم متابعة انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في ظل التطور الملحوظ بالديوان العام.

وأكد محافظ بورسعيد، أن كافة إدارات الديوان العام شهدت تطورا كبيرا على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات، وإدخال منظومة التحول الرقمى ببورسعيد ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين، وذلك بعد الاستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ومتميزة.

من جهته، أشاد رئيس الهيئة، بمستوى التقدم الذي حققته المحافظة فى مختلف المجالات خلال وقت قياسي، وبصفة خاصة نجاح المشروعات العملاقة التي تطبق لأول مرة في مصر، وأهمها منظومة التحول الرقمي، وأن الديوان العام أصبح نموذج مشرف للعمل الإداري والتكنولوجى والذي يعد واجهة حضارية للمحافظة تتناسب مع الطفرة التي تحدث في كافة القطاعات.