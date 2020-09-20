وزيرة التعاون الدولي تتفقد مدرسة الفتاتيح المجتمعية بالأقصر

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جولتها الميدانية في محافظة الأقصر لليوم الثالث على التوالي، بتفقد مدرسة الفتاتيح المجتمعية وهي إحدى مدارس الفصل الواحد الذكية الممولة من برنامج الأغذية العالمي والتي تقدم حزمة خدمات شاملة من الأنشطة التعليمية والتوعوية.

شارك الزيارة وفد من وزارة الزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومحافظة الأقصر.

وتفقدت الوزيرة على مدار 3 أيام عددا من المشروعات الممولة من الجهات الدولية، بمحافظتي الأقصر وقنا بصعيد مصر، في مجال الزراعة والتنمية الريفية، والصرف الصحي في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالذكرى 75 لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.